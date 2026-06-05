Roma, 5 giugno 2026 – Hollywood è sotto shock per la morte di James Handy, attore statunitense noto per le sue apparizioni in film di successo come "Top Gun: Maverick" e "Jumanji". L'interprete è stato ucciso all'età di 81 anni nella sua abitazione di Tarzana, quartiere di Los Angeles. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, gli agenti sono intervenuti mercoledì 3 giugno intorno alle ore 9:30 del mattino dopo una chiamata al numero di emergenza 911 che segnalava una situazione di pericolo. Nel rapporto della polizia si legge che il chiamante avrebbe dichiarato: "Sono il figlio dell'uomo, ho appena ucciso l'uomo del peccato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucciso James Handy, attore in Top Gun: Maverik e Jumanji. Arrestato il figlio: “Ho ammazzato l’uomo del peccato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Veteran Actor James Handy Dead at 81 | Top Gun: Maverick Actor Fatally Stabbed at Los Angeles Home

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’attore James Handy ucciso a Los Angeles, Hollywood sotto choc

Leggi anche: Morto James Tolkan attore di "Ritorno al futuro" e "Top Gun", aveva 94 anni

Temi più discussi: L'attore James Handy ucciso a Los Angeles, Hollywood sotto choc; È morto James Handy, l'attore di Jumanji e Top Gun: è stato ucciso a coltellate dal figlio della compagna; James Handy, ucciso l'attore di Top Gun e Jumanji. Arrestato il figlio della compagna: Ho ammazzato l'uomo del peccato; L’attore James Handy ucciso a Los Angeles, Hollywood sotto choc.

L'attore di 'Top Gun: Maverick' James Handy ucciso dal figlio della fidanzata reddit

Ucciso James Handy, attore in Top Gun: Maverik e Jumanji. Arrestato il figlio: Ho ammazzato l’uomo del peccatoE’ stato proprio il figlio a chiamare la polizia che una volta arrivata nell’abitazione ha trovato l’attore con una ferita da arma da taglio al torace ... quotidiano.net

James Handy, ucciso l'attore di Top Gun e Jumanji. Arrestato il figlio della compagna: Ho ammazzato l'uomo del peccatoUna telefonata al 911, una frase agghiacciante e un attore trovato agonizzante nel giardino di casa. James Handy, 81 anni, volto noto di Hollywood ... msn.com