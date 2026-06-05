Ucciso James Handy attore in Top Gun | Maverik e Jumanji Arrestato il figlio | Ho ammazzato l’uomo del peccato

Da quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma, 5 giugno 2026 – Hollywood è sotto shock per la morte di James Handy, attore statunitense noto per le sue apparizioni in film di successo come "Top Gun: Maverick" e "Jumanji". L'interprete è stato ucciso all'età di 81 anni nella sua abitazione di Tarzana, quartiere di Los Angeles. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, gli agenti sono intervenuti mercoledì 3 giugno intorno alle ore 9:30 del mattino dopo una chiamata al numero di emergenza 911 che segnalava una situazione di pericolo. Nel rapporto della polizia si legge che il chiamante avrebbe dichiarato: "Sono il figlio dell'uomo, ho appena ucciso l'uomo del peccato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Ucciso James Handy, attore in Top Gun: Maverik e Jumanji. Arrestato il figlio: “Ho ammazzato l’uomo del peccato”
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