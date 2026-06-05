Una tragica vicenda ha sconvolto il quartiere residenziale di Tarzana, a Los Angeles, nella mattinata del 3 giugno 2026 quando l’attore James Handy è stato ucciso a coltellate all’età di 81 anni. Le autorità hanno arrestato Michael Gledhill, 44 anni, figlio della compagna dell’attore, dopo una strana chiamata al 911 in cui l’uomo avrebbe confessato il crimine con parole dal tono apocalittico. Secondo quanto riportato dalla polizia di Los Angeles, gli agenti della divisione West Valley sono intervenuti intorno alle 9:30 del mattino in un’abitazione di Erwin Street, dopo aver ricevuto una chiamata d’emergenza. Il chiamante aveva dichiarato: “Sono il figlio dell’uomo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Ucciso l’attore di Top Gun: Maverick, il figlio della compagna chiama il 911 per confessare

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James Handy ucciso a coltellate dal figlio della compagna: l'attore di Top Gun aveva 81 anni

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