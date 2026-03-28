Il mondo del cinema dice addio a James Tolkan, attore statunitense che ha recitato in decine di film tra cui Ritorno al futuro e Top Gun. Aveva 94 anni ed è deceduto giovedì a Saranac Lake, nello Stato di New York. Nella trilogia con protagonista Marty McFly, Tolkan vestì i panni del preside della Hill Valley High School, il signor Strickland, divenuto celebre per il suo disprezzo per i “fannulloni”. Da Woody Allen ad Al Pacino, la carriera di James Tolkan Chi era James Tolkan, l'incredibile vita del caratterista di Hollywood Da Woody Allen ad Al Pacino, la carriera di James Tolkan James Tolkan ha lavorato in molti film prodotti negli Stati Uniti tra gli Anni Settanta e i Duemila. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto James Tolkan attore di "Ritorno al futuro" e "Top Gun", aveva 94 anni

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Actor James Tolkan Dead At 94 (He Called Them “Slackers”… Then Became a Legend)

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