ucciso a scuola la mamma di aba crolla spezzata tutta la famiglia udienza dal gip con malore

Notizia in breve

Una madre di un ragazzo ucciso a scuola si è sentita male durante un’udienza al Tribunale di Spezia, dove si discuteva del caso. La donna ha avuto un malore e si è dovuta interrompere la seduta. La famiglia del ragazzo, che aveva 14 anni, ha espresso dolore per la perdita e ha partecipato a un’udienza che si è svolta in un clima di grande tensione. La vicenda riguarda il decesso di uno studente avvenuto in circostanze ancora da chiarire.