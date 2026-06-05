Ucciso a scuola la mamma di Aba crolla Spezzata tutta la famiglia Udienza dal gip con malore
Una madre di un ragazzo ucciso a scuola si è sentita male durante un’udienza al Tribunale di Spezia, dove si discuteva del caso. La donna ha avuto un malore e si è dovuta interrompere la seduta. La famiglia del ragazzo, che aveva 14 anni, ha espresso dolore per la perdita e ha partecipato a un’udienza che si è svolta in un clima di grande tensione. La vicenda riguarda il decesso di uno studente avvenuto in circostanze ancora da chiarire.
La Spezia, 5 giugno 2026 – Una mattinata ad alta tensione al Tribunale di Spezia: il gip Tiziana Lottini ha dichiarato inammissibile la richiesta del rito abbreviato presentata dall’avvocato Enzo Frediani che assiste Zouhai Atif, il 19enne di origine marocchina che la mattina del 16 gennaio scorso ha sferrato la coltellata mortale al coetaneo Abanoub Youssef all’interno dell’istituto scolastico superiore Einaudi Chiodo di Spezia. La mamma della vittima, presente al quarto piano di Palazzo di giustizia, non ha retto al forte stress e ha avuto un malore. https:www.lanazione.itvideoomicidio-a-scuola-studenti-in-protesta-giustizia-per-aba-deixl95d La tensione in aula. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Temi più discussi: Ucciso a scuola, rigettata la richiesta di rito abbreviato per Atif; Ucciso a scuola, la mamma di Aba crolla. Spezzata tutta la famiglia. Udienza dal gip con malore; Omicidio a scuola, no del giudice al rito abbreviato; Studente ucciso a La Spezia, giudizio abbreviato per il 18enne Atif Zouhair: camera di consiglio il 13 luglio.
Atif Zouhair, 18 anni, accusato dell'omicidio di Abanoub Youssef, suo coetaneo e compagno di scuola, ucciso il 16 gennaio 2026 all'interno dell'istituto Einaudi-Chiodo della Spezia, ha scelto il giudizio abbreviato. La camera di consiglio è stata fissata per il 13 facebook
Ucciso a scuola, per Atif giudizio abbreviato, camera consiglio il 13 luglio x.com
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