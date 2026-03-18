Il papà di Aba ha lasciato l’aula con il volto segnato dalle lacrime, stringendo tra le mani la pagella del figlio, che aveva portato via dopo l’uccisione del ragazzo a scuola. I familiari di Aba hanno deciso di ritirare i suoi risultati scolastici, facendo sapere di voler mantenere vivo il ricordo del giovane. La scena si è svolta nel contesto di un momento di dolore e commemorazione.

Il papà di Aba ha salutato uscendo dall’aula con il volto rigato dalle lacrime, stringendo tra le mani la pagella del figlio, come un tesoro inaspettato. Ma poi non è riuscito ad aprirla perché avrebbe voluto dire scavare una ferita aperta. Con fatica è entrato all’Istituto Chiodo, il luogo dove appena due mesi fa Aba, il suo "gioiello", ha perso la vita sotto il fendente del compagno Zouhair Atif. Mettere piede in quei corridoi e in quelle aule per la cerimonia di commemorazione organizzata dalla scuola, per lui ha significato "rivivere quel momento" sprofondando nuovamente in un incubo. Ha fatto fatica anche ad accettare la targa commemorativa per Aba con le ali d’angelo intagliate nel legno e un mazzo di fiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Non dimenticate Aba". Ucciso a scuola, i familiari ritirano la sua pagella

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