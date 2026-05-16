Lacrime di rabbia per Aba ucciso a scuola | Vogliamo giustizia
A La Spezia, si è acceso un dibattito acceso dopo la tragica morte di un ragazzo avvenuta in una scuola. La notizia ha suscitato reazioni di rabbia e dolore tra genitori, studenti e insegnanti, che chiedono giustizia per quanto accaduto. La vicenda ha coinvolto le autorità scolastiche e le forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa perdita. Numerosi manifestanti si sono radunati davanti alla scuola, esprimendo il loro sconcerto e chiedendo risposte.
La Spezia, 16 maggio 2026 – C’è un tempo per lenire le ferite ma non certamente per guarire un dolore così grande. Lacrime nella pioggia ieri mattina in piazza Europa, scelta dai famigliari e amici di Abanoub Youssef per chiedere ancora una volta giustizia e una pena esemplare per il ragazzo che con una coltellata sferrata all’interno della scuola ha messo fine alla vita del diciottenne di origini egiziane. Ieri mattina il nome del ragazzo ucciso lo scorso 16 gennaio all’interno dell’istituto scolastico superiore spezzino “Einaudi Chiodo” è stato scandito senza sosta per ore, scritto e mostrando sui cartelli disegnati dai famigliari e amici. Lo zio: “Ribadiamo la necessità di giustizia”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Clone o le lacrime di Pael? reddit
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