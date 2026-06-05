ucciso a coltellate a milano fermato un 19enne

Un ragazzo di 19 anni è stato fermato con l’accusa di aver ucciso un uomo a coltellate a Milano. L’omicidio è avvenuto in strada ieri sera, intorno alle 21:30. La vittima è deceduta sul posto dopo aver riportato ferite da arma da taglio. La polizia ha sequestrato l’arma e sta ascoltando testimoni. Il fermato è stato portato in commissariato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

AGI - È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di omicidio un ragazzo di 19 anni ritenuto dalla procura di Milano e la Squadra mobile coinvolto in prima persona nell’ aggressione alla stazione Milano-Certosa di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto la sera del 26 maggio in ospedale per le lesioni da arma da taglio subite. Si tratta di uno degli otto giovani sudamericani perquisiti dalla Squadra mobile, su delega della procura di Milano, perché ritenuti coinvolti nell’aggressione del 22enne. Le indagini sono coordinate dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e dal sostituto Elio Ramondini. Nei giorni scorsi gli investigatori hanno svolto un sopralluogo alla stazione di Milano-Certosa insieme al fratello della vittima e un terzo conoscente per ricostruire la dinamica dell’aggressione. 🔗 Leggi su Agi.it

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Orrore a Milano: anziano ucciso a coltellate, arrestato un giovane marocchino.

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