Varese rissa mortale | 30enne ucciso a coltellate fermato un uomo

Nella notte a Induno Olona, in provincia di Varese, un uomo di 30 anni è stato ucciso durante una rissa avvenuta vicino alla sua abitazione. Le forze dell’ordine hanno fermato un sospetto legato all’episodio, le cui indagini sono in corso. La vicenda ha portato a un intervento immediato delle autorità, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e i motivi alla base dello scontro.

Svolta nelle indagini sulla morte di Enzo Ambrosino, il 30enne ucciso nella notte a Induno Olona, in provincia di Varese, durante una violenta rissa scoppiata sotto la sua abitazione. I carabinieri hanno eseguito il fermo di un uomo di 50 anni, residente a Varese, ritenuto l’autore della coltellata fatale. Rissa tra due famiglie: alla base un debito di poche centinaia di euro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la violenta rissa tra famiglie sarebbe nata da una disputa per un debito di poche centinaia di euro. Alla vicenda avrebbero partecipato almeno cinque persone appartenenti a due nuclei familiari, già in contrasto da alcuni giorni.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Varese, rissa mortale: 30enne ucciso a coltellate, fermato un uomo Rissa in provincia di Varese, 30enne ucciso a coltellateGrave episodio di violenza nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona, in provincia di Varese, dove una rissa scoppiata in strada si è conclusa... Rissa a coltellate a Induno Olona vicino Varese, 30enne morto nell'aggressione dopo la lite e tre feritiUn uomo di 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella notte a Induno Olona (Varese). Rapina in casa nel Varesotto: il ladro muore accoltellato dal padrone di casa