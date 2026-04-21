Omicidio Vincenzo Iannitti amico 19enne confessa | Ucciso con due coltellate e nascosto il corpo all' interno di un sacco

Un ragazzo di 19 anni ha ammesso di aver ucciso un suo amico, dichiarando di averlo colpito con due coltellate e di aver nascosto il corpo all’interno di un sacco. La confessione è arrivata durante l’interrogatorio degli inquirenti, che hanno ricostruito i dettagli del fatto. La polizia sta ancora approfondendo le circostanze dell’accaduto e le motivazioni dietro il gesto.