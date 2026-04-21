Omicidio Vincenzo Iannitti amico 19enne confessa | Ucciso con due coltellate e nascosto il corpo all' interno di un sacco

Da ilgiornaleditalia.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 19 anni ha ammesso di aver ucciso un suo amico, dichiarando di averlo colpito con due coltellate e di aver nascosto il corpo all’interno di un sacco. La confessione è arrivata durante l’interrogatorio degli inquirenti, che hanno ricostruito i dettagli del fatto. La polizia sta ancora approfondendo le circostanze dell’accaduto e le motivazioni dietro il gesto.

Secondo la ricostruzione fornita agli inquirenti, il diciannovenne avrebbe colpito la vittima con due coltellate. Successivamente, per sbarazzarsi del corpo, lo avrebbe gettato dal terrazzo della propria abitazione nel cavedio della casa attigua Si è conclusa nel modo più tragico la scomparsa.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Vincenzo Iannitti, amico 19enne confessa: "Ucciso con due coltellate e nascosto il corpo all'interno di un sacco"

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