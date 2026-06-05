Un ragazzo di 13 anni è stato ucciso durante una lite legata alla droga. La condanna dell’imputato è di 9 anni e 4 mesi di reclusione con rito abbreviato. Il giudice ha escluso l’aggravante della minore età, affermando che la vittima sembrava più grande. La sentenza si basa sull’analisi delle testimonianze e delle prove raccolte nel processo. La causa dell’omicidio è collegata a un episodio di conflitto tra minorenni riguardante sostanze stupefacenti.

Milano, 5 giugno 2026 – È stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione, con rito abbreviato, Randi Martinez Despaigne, 28enne cubano, imputato per l’omicidio del 13enne Hazem Ahmed, avvenuto nel maggio dello scorso anno in viale Vittorio Veneto, a Milano, al culmine di una lite durante una compravendita di droga in pieno pomeriggio. Lo ha deciso la gup Francesca Ballesi, a seguito delle indagini dei carabinieri, coordinate dalla pm Francesca Crupi. Il ragazzo era morto dopo due settimane di ricovero in ospedale per una grave ferita al costato e un polmone perforato per via di più coltellate. L’errore (scusabile?) La giudice, con la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ucciso a 13 anni dopo la lite per la droga: cade l’aggravante della minore età. Il giudice: “La vittima sembrava più grande”

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