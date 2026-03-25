Un ragazzo di appena 13 anni è deceduto recentementemente, suscitando dolore in tutta la provincia di Verona e nella regione. La sua morte ha coinvolto l’intera comunità, che si è unita nel cordoglio. La notizia è stata comunicata ufficialmente e ha portato a momenti di lutto pubblico. La scomparsa del giovane ha attirato l’attenzione dei media locali e regionali.

Verona, 25 marzo 2026 – Tutto il territorio scaligero e la regione piangono la scomparsa del giovane ‘guerriero’. Tanta commozione e dolore per l’addio ad Alessandro Postal, il piccolo eroe di 13 anni che per metà della sua vita ha lottato contro un tumore. Una storia che ha toccato al cuore tutti, tanto da essere definito il ‘Principe Gentile’. Una commozione che scosso l’intera regione, portando anche il presidente Alberto Stefani a dedicargli un ultimo, sentito omaggio pubblico. Il funerale di Alessandro è stato fissato per giovedì 26 marzo alle 15.30 nella chiesa del borgo ‘Santa Croce’ di Verona. Paola Penzo, chi è l’ultima moglie di Gino Paoli: “L’amore che ha superato tutte le altre donne” A soli 7 anni la scoperta della malattia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio ad Alessandro, il ‘principe gentile’ aveva solo 13 anni. “Una forza più grande della sua età”

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