L’età media delle auto della provincia di Piacenza? Oltre 13 anni la più anziana della regione

Nella provincia di Piacenza, l’età media delle auto supera i 13 anni, rendendola la più anziana della regione. In Emilia-Romagna, l’età media delle vetture è di circa 12 anni e 4 mesi, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente. Lo studio di Facile ha analizzato i dati sul parco auto, evidenziando un aumento costante dell’età media delle vetture circolanti nella regione. La crescita riguarda tutte le province, con Piacenza che si distingue per l’età più elevata.

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