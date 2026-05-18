L’età media delle auto della provincia di Piacenza? Oltre 13 anni la più anziana della regione
Nella provincia di Piacenza, l’età media delle auto supera i 13 anni, rendendola la più anziana della regione. In Emilia-Romagna, l’età media delle vetture è di circa 12 anni e 4 mesi, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente. Lo studio di Facile ha analizzato i dati sul parco auto, evidenziando un aumento costante dell’età media delle vetture circolanti nella regione. La crescita riguarda tutte le province, con Piacenza che si distingue per l’età più elevata.
Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Emilia-Romagna, ormai arrivata a 12 anni e 4 mesi, in aumento del 2% su base annua; il dato arriva dallo studio realizzato da Facile.it su un campione di oltre 1 milione di preventivi Rc auto raccolti nell’ultimo anno.«Nonostante. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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