Uccise un 13enne durante una lite per droga cubano condannato a 9 anni

Un uomo di 28 anni è stato condannato a nove anni di carcere per l’omicidio di un ragazzo di 13 anni avvenuto durante una lite per droga in viale Vittorio Veneto a Milano. L’imputato ha riconosciuto di aver accoltellato ripetutamente il giovane, sostenendo che si trattasse di un “errore scusabile”. L’episodio si è verificato durante una discussione legata a una compravendita di sostanze stupefacenti.

È stato un “errore scusabile”, quello che ha portato il 28enne Randi Martinez Despaigne ad accoltellare più volte con violenza e uccidere il 13enne Hazem Ahmed, al culmine di una lite per compravendita di droga in viale Vittorio Veneto a Milano. Un errore non nei colpi, che gli sono valsi l’accusa di omicidio volontario, ma nel dirigere la lama contro un giovane che non sapeva essere minorenne. Caduta l’aggravante della minore età della vittima, il 28enne cubano è stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione. La sentenza è stata emessa dal gup Francesca Ballesi, a seguito delle indagini dei carabinieri coordinate dalla pm Francesca Crupi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 13enne era uscito a fare pranzo con due amici egiziani più grandi, di 19 e 21 anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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