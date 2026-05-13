Bergamo uccise una ragazza di 18 anni con una forbice | condannato all' ergastolo

A Bergamo, un uomo è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso una ragazza di 18 anni con una forbice. La sentenza è arrivata dopo che i giudici hanno riconosciuto nel suo comportamento le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la vittima e l’imputato. La vicenda si è svolta nel corso del processo che si è concluso con questa condanna definitiva.

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La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato stamattina all'ergastolo Jashandeep Badhan, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa la notte del 25 ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata., I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teleologico tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25 mila euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, costituiti parti civili nel processo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, uccise una ragazza di 18 anni con una forbice: condannato all'ergastolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Omicidio Sharon Verzeni, condannato all'ergastolo Moussa Sangare, uccise la 33enne a coltellate, pm: "Spezzò una vita per noia"Moussa Sangare è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Sharon Verzeni. Uccise a coltellate il vigilante di un supermercato a Bergamo: condannato a 20 anniBergamo – Il 28enne Safate Djiram, del Togo, è stato condannato oggi a vent'anni e due mesi per aver ucciso Mamadi Tunkara, vigilante gambiano di un... Temi più discussi: Uccise una ragazza di 18 anni con una forbice, condannato all'ergastolo; Pamela Genini, tomba profanata: ex fidanzato indagato per vilipendio cadavere e furto; Il cadavere di Pamela Genini profanato nel cimitero, indagato l'ex fidanzato Francesco Dolci; Profanazione della tomba di Pamela Genini, Francesco Dolci dai carabinieri con l'avvocato. La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato stamattina all'ergastolo Jashandeep Badhan, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa la notte del 25 ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino x.com Uccise una ragazza di 18 anni con una forbice, condannato all'ergastolo(ANSA) - BERGAMO, 13 MAG - La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato stamattina all'ergastolo Jashandeep Badhan, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa ... gazzettadiparma.it Bergamo, omicidio di Sara Centelleghe, Badhan condannato all'ergastolo: ha retto l'aggravante della crudeltàCosta Volpino, il 26 ottobre 2024 il ventenne vicino di casa uccise a forbiciate la 18enne. La pm aveva chiesto la condanna all'ergastolo, la difesa il minimo della pena ... bergamo.corriere.it