Nizza Monferrato uccise il padre violento | assolta per legittima difesa

Notizia in breve

Una giovane donna è stata assolta dalla corte di assise di appello perché ha ucciso il padre, accusato di violenza. La sentenza ha riconosciuto il suo gesto come legittima difesa. In primo grado era stata condannata, ma in appello la decisione è stata ribaltata. La donna aveva sparato al padre durante un episodio di aggressione. La corte ha valutato che l’azione fosse avvenuta in un momento di pericolo imminente.