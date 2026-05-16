Assalto al bus del Perugia la Corte d' appello assolve sei ultras e revoca i Daspo

La Corte d'appello di Perugia ha deciso di assolvere sei ultras coinvolti nell'assalto a un autobus del Perugia e ha revocato i Daspo precedentemente applicati dal questore. La sentenza ha anche ridotto le pene inflitte dal giudice di primo grado, confermando le assoluzioni già emesse in primo grado. La decisione riguarda un episodio avvenuto in relazione a una partita di calcio, con le precedenti misure restrittive che erano state confermate in diverse sedi giudiziarie.

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