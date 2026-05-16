Assalto al bus del Perugia la Corte d' appello assolve sei ultras e revoca i Daspo
La Corte d'appello di Perugia ha deciso di assolvere sei ultras coinvolti nell'assalto a un autobus del Perugia e ha revocato i Daspo precedentemente applicati dal questore. La sentenza ha anche ridotto le pene inflitte dal giudice di primo grado, confermando le assoluzioni già emesse in primo grado. La decisione riguarda un episodio avvenuto in relazione a una partita di calcio, con le precedenti misure restrittive che erano state confermate in diverse sedi giudiziarie.
Assalto al bus del Grifo, la Corte d’appello di Perugia ha confermato le assoluzioni in primo grado, ridotto le pene comminate dal giudice del Tribunale penale di Perugia e revocato i Daspo disposti dal questore (che avevano trovato conferma in diverse sedi giudiziarie).Erano diciotto i tifosi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sullo stesso argomento
Paziente morta dopo l’intervento al Policlinico, la Corte d’appello assolve il medico: “Il fatto non sussiste”Si chiude con un’assoluzione piena il processo d’appello legato alla morte di una donna di 49 anni, dirigente di banca e responsabile della filiale...
Scontri sfiorati con i tifosi dell’Udinese: sei ultras colpiti da 28 anni di DaspoSei tifosi del Taranto sono stati colpiti da provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) per un totale di 28 anni...