A Roma, un uomo ha ucciso sua madre durante una lite e ha nascosto il suo corpo. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore. La polizia ha trovato il cadavere in un’abitazione della zona, dopo aver ricevuto una segnalazione. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora sotto interrogatorio. La vicenda si è svolta nel corso di una discussione familiare.

AGI - Omicidio a Roma. Un uomo, al termine di una lite, ha ucciso sua madre nascondendone il cadavere. L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri e ora si trova in caserma. Il cadavere della donna di circa 80 anni, è stato ritrovato in un manufatto dove il figlio lo aveva nascosto. A rinvenire il cadavere a San Vittorino Romano sono stati i carabinieri della locale stazione. Le indagini erano scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte di alcuni familiari. Il 48enne ha confessato. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Uccide la madre e nasconde il cadavere, un arresto a Roma

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