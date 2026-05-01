Uccide a coltellate il fratello poi videochiama la madre e le mostra il cadavere | 33enne arrestato

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver ucciso il fratello minore a coltellate. Dopo il gesto, ha chiamato in videochiamata la madre, che risiede in Bangladesh, e le ha mostrato il cadavere sul pavimento e l’arma con cui ha compiuto l’omicidio. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo e hanno preso in custodia l’indagato, che ora si trova in stato di fermo.