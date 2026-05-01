Uccide a coltellate il fratello poi videochiama la madre e le mostra il cadavere | 33enne arrestato
Un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver ucciso il fratello minore a coltellate. Dopo il gesto, ha chiamato in videochiamata la madre, che risiede in Bangladesh, e le ha mostrato il cadavere sul pavimento e l’arma con cui ha compiuto l’omicidio. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo e hanno preso in custodia l’indagato, che ora si trova in stato di fermo.
Ha ucciso il fratello minore a coltellate, poi ha fatto una videochiamata alla madre, che vive in Bangladesh, confessando l’omicidio e mostrando il corpo per terra e l’arma utilizzata per colpire. È successo nel pomeriggio del 30 aprile in una abitazione di Tricase, in provincia di Lecce. A dare l’allarme un connazionale che avrebbe assistito alla tragedia. Subito dopo il delitto, avvenuto a seguito di una lite, i carabinieri della Compagnia di Tricase hanno arrestato un bengalese di 33 anni per omicidio volontario aggravato. La vittima, invece, aveva 29 anni. Entrambi lavoravano come banconisti in un bar di Tricase-Porto. Non avevano mai creato problemi nella cittadina, secondo le prime informazioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Nola, uccide la sorella e dopo l'omicidio videochiama la madre per mostrare il corpo
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