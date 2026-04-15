Ex poliziotta a Muggia nasconde il cadavere della madre Lucia Ventura in casa non volevo separarmi

A Muggia, un’ex poliziotta è indagata per aver nascosto il corpo della madre nella propria abitazione. La donna avrebbe deciso di non denunciarne la scomparsa, spiegando di non voler affrontare una separazione. La scoperta del cadavere ha portato le forze dell’ordine a procedere con le indagini, che sono attualmente in corso. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica nella zona.

Una ex poliziotta di 57 anni è indagata per occultamento di cadavere con l’accusa di aver nascosto il corpo senza vita della madre Lucia Ventura in casa, a Muggia, per oltre 3 anni. “Quando l’ho trovata morta, non sapevo chi chiamare. Non volevo separarmi da lei”, avrebbe detto la donna agli inquirenti. Nasconde il cadavere della madre in casa: cos'è successo a Muggia Il racconto della vicina di casa La testimonianza del parroco di Muggia Don Andrea Nasconde il cadavere della madre in casa: cos’è successo a Muggia La trasmissione Mattino Cinque ha dedicato un servizio al macabro ritrovamento di un cadavere a Muggia. Il corpo senza vita dell’anziana Lucia Ventura sarebbe rimasto per oltre 3 anni in casa accanto al letto, coperto da un cumulo di vestiti.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ex poliziotta a Muggia nasconde il cadavere della madre Lucia Ventura in casa, "non volevo separarmi" Notizie correlate Muggia, cadavere della madre nascosto in casa per anni da ex poliziottaUna ex poliziotta di 57 anni avrebbe vissuto, per almeno due anni, in casa con il cadavere della madre morta. Leggi anche: Ex poliziotta viveva con il cadavere della madre in casa da due anni: denunciata Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ha nascosto in casa per anni il cadavere della madre. La figlia affidata al parroco; Muggia, madre morta nascosta in casa per due anni: indaga la Procura. Ex poliziotta a Muggia nasconde il cadavere della madre Lucia Ventura in casa, non volevo separarmiL'ex poliziotta indagata a Muggia per aver nascosto il cadavere della madre Lucia Ventura in casa ha riferito che non voleva separarsi dalla mamma. virgilio.it Muggia, cadavere della madre nascosto in casa per anni da ex poliziottaMuggia, cadavere della madre di 84 anni trovato in casa di ex poliziotta. Era nascosto da anni. Si ipotizzano problemi di salute mentale ... virgilio.it MUGGIA, MADRE MORTA NASCOSTA IN CASA PER DUE ANNI: INDAGA LA PROCURA Scoperto il corpo dell’84enne Lucia Ventura: la figlia, ex poliziotta con fragilità psichiche, ora in struttura protetta https://www.calabriainchieste.it/2026/04/12/muggia-ma - facebook.com facebook