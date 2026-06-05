Ubriaco alla guida di un furgone semina panico tra avventori dei locali | denunciato

Un furgone Mercedes, guidato da un uomo ubriaco, è entrato nell’area pedonale affollata di piazza Mercato, a Brindisi, venerdì sera. Il veicolo si è mosso tra tavolini e sedie, seminando panico tra i presenti. La polizia ha fermato il conducente e lo ha denunciato. Nessun ferito.

BRINDISI - Momenti di tensione nella serata di venerdì 5 giugno in piazza Mercato a Brindisi dove un furgone Mercedes è entrato nell'aree pedonale affollata da decine di avventori dei locali presenti nella piazza, muovendosi pericolosamente tra tavolini e sedie. É accaduto attorno alle 21.15, sul. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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