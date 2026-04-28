Ubriaco molesta gli avventori di un bar | denunciato 49enne per resistenza e oltraggio

Nella serata di ieri, un uomo di 49 anni, in stato di ebbrezza, ha molestato diversi clienti di un bar nel centro di Spoleto. La sua condotta ha causato disagio tra gli avventori e ha portato alla chiamata delle forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti sul luogo e hanno denunciato l’uomo per resistenza e oltraggio. L’individuo è stato accompagnato in commissariato per le verifiche del caso.

Una serata che si trasforma in incubo per i clienti di un esercizio pubblico del centro spoletino, dove un uomo di 49 anni in evidente stato di ebbrezza ha iniziato a molestare gli avventori, costringendo qualcuno a chiamare le forze dell'ordine.L'intervento della Polizia di Stato, però, ha.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Casalpusterlengo: molesta avventori di un bar e passanti, denunciatoCasalpusterlengo (Lodi), 14 marzo 2026 – Molestava i clienti di un bar e fermava i passanti mentre si trovava in evidente stato di ubriachezza. Ubriaco molesta gli avventori di un locale e aggredisce i poliziotti a Verbania, immobilizzato con il taserViolenza a Verbania L’episodio si è verificato nella serata di mercoledì, quando la Squadra Volanti della Questura di Verbania è intervenuta in un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ubriaco molesta i clienti in un locale e prende a calci i poliziotti. Rieti, ubriaco molesta i clienti di un locale e poi danneggia gli arredi nella stazione dei carabinieri: arrestatoRIETI - I Carabinieri della Stazione di Leonessa hanno tratto in arresto un venticinquenne di origini straniere, da tempo domiciliato nel comune reatino, con le ipotesi di reato di minaccia, ... ilmessaggero.it Casalpusterlengo: molesta avventori di un bar e passanti, denunciatoCasalpusterlengo (Lodi), 14 marzo 2026 – Molestava i clienti di un bar e fermava i passanti mentre si trovava in evidente stato di ubriachezza. Una situazione che, dopo diverse segnalazioni, ha ... ilgiorno.it