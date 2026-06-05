Francavilla ha vinto il titolo nel campionato U17 Gold Puglia battendo Matera 67-50. Durante la partita, Matera è riuscita a ridurre lo svantaggio grazie a un parziale molto forte, anche se i dettagli sul momento preciso non sono stati forniti. Un giocatore di Francavilla è emerso come protagonista, cambiando l’inerzia della finale, ma senza indicare il nome specifico. La partita si è conclusa con il risultato finale di 67-50 a favore di Francavilla.

Come ha fatto Matera a ridurre lo svantaggio con un parziale clamoroso?. Chi è il giocatore di Francavilla che ha cambiato l'inerzia della finale?. Quali sono i singoli protagonisti che hanno segnato più punti per le due squadre?. Dove giocheranno le categorie giovanili materane nel prossimo fine settimana?.? In Breve Longo segna 21 punti e Ricci 16 per la vittoria di Francavilla. Dottorini realizza 20 punti e Azzilonna 12 per la Virtus Matera. Matera impone un parziale di 22-5 nel terzo quarto della finale. Prossimi impegni regionali a Ferrandina il 6 e 7 giugno per le giovanili. La Virtus Matera cede il titolo Gold Under 17 a Francavilla dopo un finale sofferto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - U17 Gold Puglia: Francavilla batte Matera 67-50 e vince il titolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Basket: la Vis U15 batte Ravenna, stop per la Bondi U17 GoldNella giornata di basket, la squadra Under 15 ha vinto contro la squadra di Ravenna, mentre le Under 17 Gold della Bondi hanno subito una sconfitta.

Coppa Puglia: Matera sfida il Taranto per blindare il titoloNella partita valida per la Coppa Puglia, Matera si prepara ad affrontare il Taranto con l’obiettivo di consolidare il proprio vantaggio nel torneo.

Si parla di: Basket, Campionato under 17 Gold Puglia, Virtus Matera Junior sfida in finale Fortitudo Basket Francavilla; Basket, Campionato under 17 Gold Puglia, Virtus Matera Junior lotta ma cede il titolo al Fortitudo Basket Francavilla.