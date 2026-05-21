Basket | la Vis U15 batte Ravenna stop per la Bondi U17 Gold

Nella giornata di basket, la squadra Under 15 ha vinto contro la squadra di Ravenna, mentre le Under 17 Gold della Bondi hanno subito una sconfitta. I giovani atleti della categoria Under 15 sono riusciti a superare la zona difensiva avversaria, portando a casa il risultato positivo. Nel frattempo, le Under 17 Gold hanno subito un calo di rendimento durante il secondo quarto, che ha portato alla loro perdita di vantaggio e alla sconfitta finale.

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? Punti chiave Come hanno fatto le Under 15 a superare la zona di Ravenna?. Perché la difesa delle Under 17 è crollata durante il break?. Chi deve correggere gli errori tattici per la sfida a Baricella?. Quali dinamiche hanno permesso alle Under 15 di vincere in rimonta?.? In Breve Vis U15 batte Ravenna 72-65 superando la difesa a zona delle estensi.. Bondi U17 Gold perde 52-62 la semifinale d'andata contro BianconeriBa Baricella.. Il break decisivo dei BianconeriBa al primo quarto porta il punteggio a 22-35.. Coach Spettoli dovrà gestire la sfida di ritorno a Baricella per il Trofeo Emilia-Romagna.. La Vis under 15 di Eccellenza batte la Compagnia dell’Albero Ravenna per 72-65, conquistando un successo fondamentale dopo una sfida combattuta sul parquet. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket: la Vis U15 batte Ravenna, stop per la Bondi U17 Gold ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Miwa: U17 femminile schiacciasassi, bene anche U15 Gold e U13 RegionaleTempo di lettura: 2 minuti Altra settimana di gare in archivio per il settore giovanile della Miwa Energia Cestistica Benevento, che conferma i buoni... Basket giovanile. Bondi Vis, i risultati del minibasketSi vede una bella pallacanestro nella partita vinta 16-8 dalla Bondi Aquilotti sull’Ibr Rimini: ritmo, personalità e collaborazioni, con botta e... BASKET GIOVANILE. La Vis under 15 supera RavennaLa Vis U15 di Eccellenza supera la Compagnia dell’Albero Ravenna per 72-65, al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. L’approccio biancazzurro è dei migliori: il primo tempo è giocato con gr ... sport.quotidiano.net Basket giovanile. Vola la Vis under 17, ko l’under 15Non si arresta la marcia della Vis U17 di Eccellenza di coach Santi, che vince di personalità alla palestra Alutto contro la Fortitudo Academy. Al termine di una partita fisica e impegnativa, la Vis ... sport.quotidiano.net