Coppa Puglia | Matera sfida il Taranto per blindare il titolo

Nella partita valida per la Coppa Puglia, Matera si prepara ad affrontare il Taranto con l’obiettivo di consolidare il proprio vantaggio nel torneo. Sono attesi aggiornamenti sulla gestione del rientro di un giocatore proveniente da Salerno, che potrebbe avere un ruolo chiave in campo. Contestualmente, si valutano le implicazioni del recupero di due difensori, uno proveniente da Genco e l’altro da Visceglia, entrambi potenzialmente disponibili per la sfida. La gara si svolgerà nelle prossime ore, con i dettagli della formazione ancora da definire.

? Punti chiave Come farà Matera a gestire il rientro decisivo di Play Salerno?. Quale ruolo avrà il recupero di Genco e Visceglia per la difesa?. Cosa deve fare la Virtus per non far annullare il vantaggio?. Perché il risultato potrebbe spostare tutto su una terza sfida?.? In Breve Vantaggio Matera di 30 punti dopo il primo atto vinto 52-32 al PalaSassi.. Rientro di Play Salerno per il roster della Support Taranto al PalaArchimede.. Recupero fisico di Genco e Visceglia per la profondità della Virtus Matera Pink.. Possibile terza sfida a Matera in caso di parità tra le due gare.. La Virtus Matera Pink affronta il ritorno in campo martedì 19 maggio 2026 alle ore 16 al PalaArchimede di Taranto, dove cercherà di blindare la Coppa Puglia di serie C contro la Support Taranto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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