TWS sfida i record | il nuovo album punta al milione di copie
Il gruppo musicale TWS si prepara a raggiungere un risultato importante nel settore discografico grazie all'alta quantità di preordini registrata per il loro nuovo mini album, intitolato NO TRAGEDY. La raccolta di ordini anticipati indica un forte interesse da parte del pubblico, portando il gruppo vicino a raggiungere il milione di copie vendute. La notizia segna un momento significativo per i musicisti e il mercato musicale in generale.
Il gruppo TWS si avvia verso un traguardo storico nel mercato discografico grazie al successo straordinario dei preordini per il nuovo mini album intitolato NO TRAGEDY. I dati ufficiali forniti dai distributori YG PLUS e Universal Records indicano che, alla data del 17 aprile, le prenotazioni per l’album hanno già superato la soglia di 1.022.807 copie. Questo volume di ordini anticipati rappresenta un salto quantitativo senza precedenti per il collettivo, segnando una crescita vicina al 60 percento rispetto al record precedente di 648.182 unità registrato lo scorso anno con l’uscita del quarto mini album, play hard. Con i numeri attuali, il progetto NO TRAGEDY sembra destinato a trasformarsi nel primo vero million-seller della storia del gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
"Tempo per vivere", sabato 7 marzo il firma copie del nuovo album di Matteo Becucci da SymphonySabato 7 marzo, alle 18, appuntamento da Symphony Record Shop con il firma copie del nuovo album di Matteo Benucci "Tempo per vivere".
Dragon Ball da record: quasi un milione di copie in 72 ore per la collezione con le cover dei maestri mangakaLa nuova edizione speciale di Dragon Ball sfiora il milione di copie vendute in sole 72 ore in Giappone.