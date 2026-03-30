Mondiali curling Ogden 2026 Italia contro Scozia e Corea del Sud | programma e orari

Durante i Mondiali di curling a Ogden nel 2026, la squadra italiana affronterà la Scozia e la Corea del Sud in due partite consecutive. In precedenza, la formazione aveva vinto contro Germania e Svizzera. Gli incontri sono programmati in tempi ravvicinati, con orari specifici ancora da definire. La competizione si svolge in questa località statunitense e coinvolge diverse nazionali internazionali.

Dopo le vittorie su Germania e Svizzera, la rappresentativa tricolore torna sul ghiaccio di Ogden con due match ravvicinati. Si comincia lunedì sera contro gli scozzesi, poi il derby con i coreani nella notte L’Italia del curling non si ferma. Dopo la doppia vittoria conquistata domenica contro Germania e Svizzera, la rappresentativa tricolore è pronta a tornare sul ghiaccio di Ogden per il sesto e il settimo incontro dei Mondiali maschili 2026. Una notte intensa, con due sfide ravvicinate che metteranno alla prova la tenuta fisica e mentale degli azzurri. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: Italia-Scozia e Italia-Corea del Sud oggi, Mondiali curling 2026: orari, tv, programma, streaming Leggi anche: Italia-Scozia e Italia-Corea del Sud oggi in tv, Mondiali curling 2026: orari, programma, streaming