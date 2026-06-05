tutto pronto per la serata finale del festival internazionale del cinema di pompei

Notizia in breve

La giornata di ieri ha concluso le attività del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, con l’ultima sessione di panel e proiezioni. La manifestazione si è svolta nel centro della città e ha coinvolto registi, attori e addetti ai lavori. Durante l’evento sono state presentate diverse opere cinematografiche e sono stati affrontati temi legati alla settima arte. La manifestazione si è svolta senza interruzioni e si è conclusa con una cerimonia di chiusura.