Tutto pronto per la serata finale del Festival Internazionale del Cinema di Pompei
La giornata di ieri ha concluso le attività del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, con l’ultima sessione di panel e proiezioni. La manifestazione si è svolta nel centro della città e ha coinvolto registi, attori e addetti ai lavori. Durante l’evento sono state presentate diverse opere cinematografiche e sono stati affrontati temi legati alla settima arte. La manifestazione si è svolta senza interruzioni e si è conclusa con una cerimonia di chiusura.
Ieri si è svolta l'ultima giornata di panel e proiezioni del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, confermando la manifestazione come un punto di riferimento per il cinema e la cultura. Il programma ha visto la proiezione di lungometraggi internazionali, cortometraggi e delle opere realizzate dagli studenti di numerosi istituti campani, a testimonianza dell'impegno del Festival nella promozione del talento emergente. Le giornate del Festival hanno offerto numerose occasioni di confronto e dialogo, con interventi di grande rilievo: il giornalista e scrittore Marco Ciriello, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il direttore di Rai Libri... 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sanremo 2026 - Tutto pronto per la serata finale del Festival
Notizie e thread social correlati
Tutto pronto per la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema di PompeiDal 1° al 7 giugno 2026 si terrà la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei.
Festival Internazionale del Cinema di Pompei, tutto pronto per la seconda edizioneIl Festival Internazionale del Cinema di Pompei si appresta a tornare per la sua seconda edizione.
Temi più discussi: Al via lunedì il Festival Internazionale del Cinema di Pompei; Tutto pronto per il ritorno della Genova Design Week: dal 3 al 7 giugno oltre 140 appuntamenti diffusi in città; Tutto pronto per la nona edizione del festival 'La città dei Lettori'; Tutto pronto per il Country Festival: la Valsassina diventa un'indomita frontiera del West.
Tutto pronto per l’11° edizione, dal 4 al 13 Giugno, del #MiAmOr (Milano Amateurs & Orchestra) Music Festival, evento musicale internazionale dedicato ai musicisti per professione e per passione, ideato e prodotto da @PianoLinkMilano eventiatmilano.it/ev x.com
Tutto pronto per la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei. Al via lunedì con la serata inaugurale anticipata da un carpet da sogno Da lunedì 1° giugno 2026 riparte con la sua seconda edizione il Festival Internazionale del Cinema facebook
Tutto pronto per la serata finale del Festival Internazionale del Cinema di PompeiIeri si è svolta l’ultima giornata di panel e proiezioni del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, confermando la manifestazione ... iltempo.it
Tutto pronto per il Taormina Film Festival 2026: tra gli ospiti Can Yaman e il cast di House of The DragonLa 72ª edizione del Taormina Film Festival si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2026 e promette un programma ricco di anteprime. superguidatv.it
Eurovision 2026 Reazioni Post Show della Finale reddit