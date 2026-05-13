Tutto pronto per la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei

Da anteprima24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° al 7 giugno 2026 si terrà la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei. L’evento si svolgerà nella città campana e coinvolgerà registi, attori e professionisti del settore provenienti da diversi paesi. La manifestazione sarà guidata dalla presidenza di Annarita Borelli e dalla direzione artistica di Enrico Vanzina. Sono previsti proiezioni di film, incontri e workshop dedicati al mondo del cinema internazionale.

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Tempo di lettura: 6 minuti Dal 1° al 7 giugno 2026 torna il  Festival Internazionale del Cinema di Pompei, giunto alla sua seconda edizione, sotto la presidenza di  Annarita Borelli  e la direzione artistica di  Enrico Vanzina. Il Festival conferma la sua vocazione: partire da Pompei, dalla sua identità e dalla sua forza simbolica, per aprirsi al cinema contemporaneo internazionale. Il programma attraversa linguaggi, generi e visioni diverse, con  15 cortometraggi italiani in concorso, che raccontano il paese attraverso lo sguardo di giovani emergenti,  6 lungometraggi internazionali, proiezioni serali, panel di approfondimento e una sezione pensata per il pubblico più giovane, con l’obiettivo di avvicinare ragazze e ragazzi al linguaggio del cinema.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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