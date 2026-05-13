Tutto pronto per la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei

Dal 1° al 7 giugno 2026 si terrà la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei. L’evento si svolgerà nella città campana e coinvolgerà registi, attori e professionisti del settore provenienti da diversi paesi. La manifestazione sarà guidata dalla presidenza di Annarita Borelli e dalla direzione artistica di Enrico Vanzina. Sono previsti proiezioni di film, incontri e workshop dedicati al mondo del cinema internazionale.

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Tempo di lettura: 6 minuti Dal 1° al 7 giugno 2026 torna il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, giunto alla sua seconda edizione, sotto la presidenza di Annarita Borelli e la direzione artistica di Enrico Vanzina. Il Festival conferma la sua vocazione: partire da Pompei, dalla sua identità e dalla sua forza simbolica, per aprirsi al cinema contemporaneo internazionale. Il programma attraversa linguaggi, generi e visioni diverse, con 15 cortometraggi italiani in concorso, che raccontano il paese attraverso lo sguardo di giovani emergenti, 6 lungometraggi internazionali, proiezioni serali, panel di approfondimento e una sezione pensata per il pubblico più giovane, con l’obiettivo di avvicinare ragazze e ragazzi al linguaggio del cinema.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tutto pronto per la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Festival del Cinema di Spello 2026, tutto pronto per la doppia premiazione della XV edizioneIl Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema si avvicina al gran finale della sua quindicesima edizione e si... Il Riviera Film Festival festeggia la 10^ edizione: a Sestri Levante i grandi nomi del cinema internazionaleDai grandi nomi del cinema internazionale – Matthew Modine, Stephen Frears (nella foto) e Saja Kilani, la protagonista di La Voce di Hind Rajab, ad... Temi più discussi: Tra attese e grandi classici, tutto pronto per il 79° Festival di Cannes; Reclaim, il primo festival del COSPE. Al centro del dibattito periferie, attivismi e movimenti di liberazione; Palazzolo. Festival internazionale del teatro classico dei giovani: laboratori, visite ed esperienze a Palazzolo; Tutto pronto a Calci per la prima Festa della scienza. Poster ufficiale per 'Colony', diretto da Yeon Sang-ho ('Train to Busan') - Una conferenza biotecnologica scivola nel caos quando un virus in rapida mutazione trasforma i contagiati, costringendo le autorità a sigillare la struttura con i sopravvissuti intrappolati al reddit AGIELLE ITALIA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SIGLABILE AGIELLE ITALIA S.R.L - Results on X | Live Posts & Updates x.com Palazzolo. Festival internazionale del teatro classico dei giovani: laboratori, visite ed esperienze a PalazzoloTutto pronto per il Festival del teatro classico dei giovani. Domenica 10 maggio l’atteso inizio della rassegna che riunirà a Palazzolo migliaia di giovani provenienti da tanti Paesi. E si preparano a ... siracusaoggi.it Tutto pronto per il Salone del Libro di Torino 2026: per la prima volta l'Umbria protagonista della manifestazione(UNWEB) – Perugia, – È tutto pronto per l'inaugurazione dello spazio della Regione Umbria al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere, dove l'Umbri ... umbrianotizieweb.it