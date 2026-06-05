Tutto pronto per la 17esima edizione del Vespagiro | appuntamento ad Alvignano

Notizia in breve

Dal 5 al 7 giugno si terrà ad Alvignano la 17ª edizione del Vespagiro. L’evento, dedicato agli appassionati di Vespa, prevede tre giorni di raduno con partecipanti provenienti da diverse regioni. La manifestazione si svolge in diverse location del paese e include esposizioni, gare e momenti di aggregazione. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, senza limiti di età. La manifestazione si ripete annualmente, attirando numerosi appassionati e visitatori.