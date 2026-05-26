Ritorno del Polo Fieristico MMT a Castellabate | tutto pronto per la 2° edizione

Notizia in breve

Dal 30 maggio al 2 giugno, a San Marco di Castellabate si terrà la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T. La manifestazione si svolgerà nel polo fieristico locale, con esposizioni e attività legate al settore. La fiera è rivolta a visitatori e operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere le aziende e le produzioni del territorio. L’evento rappresenta il ritorno della fiera nel polo di Castellabate dopo un periodo di assenza.