Ritorno del Polo Fieristico MMT a Castellabate | tutto pronto per la 2° edizione

Da salernotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 30 maggio al 2 giugno, a San Marco di Castellabate si terrà la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T. La manifestazione si svolgerà nel polo fieristico locale, con esposizioni e attività legate al settore. La fiera è rivolta a visitatori e operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere le aziende e le produzioni del territorio. L’evento rappresenta il ritorno della fiera nel polo di Castellabate dopo un periodo di assenza.

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Dal 30 maggio al 2 giugno, Cilento protagonista a San Marco di Castellabate con la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T., in programma in località Torretta. Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione organizzata dall’associazione Giovani Annunziata, con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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