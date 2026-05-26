Ritorno del Polo Fieristico MMT a Castellabate | tutto pronto per la 2° edizione
Dal 30 maggio al 2 giugno, a San Marco di Castellabate si terrà la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T. La manifestazione si svolgerà nel polo fieristico locale, con esposizioni e attività legate al settore. La fiera è rivolta a visitatori e operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere le aziende e le produzioni del territorio. L’evento rappresenta il ritorno della fiera nel polo di Castellabate dopo un periodo di assenza.
Dal 30 maggio al 2 giugno, Cilento protagonista a San Marco di Castellabate con la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T., in programma in località Torretta. Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione organizzata dall’associazione Giovani Annunziata, con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Castellabate, il Cilento del lavoro e delle imprese protagonista con il ritorno del Polo Fieristico M.M.T.
Castellabate: torna il Polo Fieristico M.M.T. tra innovazione, lavoro e spettacolo nel cuore del CilentoA Castellabate, dal 30 maggio al 2 giugno, si svolge nuovamente il Polo Fieristico M.
Temi più discussi: Ricavi in aumento del 18% per il Gruppo Fierecongressi: Si consolida il percorso di crescita e si investe sul futuro del polo fieristico; A Calitri è in via di completamento il restyling del polo fieristico realizzato dal progetto Pinqua; Si sente male al polo fieristico di Codogno per il troppo alcol: una 16enne finisce in ospedale; Prima del ’Cupolone’ migliorate la viabilità.
E' tutto pronto, a Castellabate, per la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T., in programma, in località Torretta, dal 30 maggio al 2 giugno. La manifestazione, organizzata dall’associazione Giovani Annunziata, con il patrocinio del Comune di Castella facebook
Castellabate, torna il Polo Fieristico M.M.T.: focus su edilizia, agricoltura e imprese salernonotizie.it/2026/05/26/cas… x.com
Castellabate, il Cilento del lavoro e delle imprese protagonista con il ritorno del Polo Fieristico M.M.T.C’è un Cilento che vive di turismo e mare, ma anche di agricoltura, cantieri, mezzi da lavoro e imprese che ogni giorno contribuiscono alla crescita del ... napolivillage.com
Rilancio del polo fieristico: Skipass deve farne partePer l’Appennino la proposta di un rilancio del polo fieristico di Modena deve significare anche il ritorno di una grande manifestazione di promozione turistica come lo era la fiera Skipass. Ne sono ... ilrestodelcarlino.it