La 72ª edizione del Taormina Film Festival si terrà dal 10 al 14 giugno 2026. Tra gli ospiti annunciati ci sono l’attore turco e il cast della serie televisiva britannica. La manifestazione prevede anteprime, eventi internazionali e premi.

La 72ª edizione del Taormina Film Festival si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2026 e promette un programma ricco di anteprime, ospiti internazionali e importanti riconoscimenti. La manifestazione, diretta artisticamente da Tiziana Rocca e organizzata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, è stata presentata ufficialmente a Roma. La madrina dell’edizione sarà Anna Valle, mentre la giuria internazionale sarà presieduta dalla regista premio Oscar Jane Campion e composta da personalità di spicco del mondo cinematografico. Oggi, in occasione della presentazione a Roma della nuova edizione, è stato svelato il parterre di ospiti italiani e internazionali: ecco chi sono. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tutto pronto per il Taormina Film Festival 2026: tra gli ospiti Can Yaman e il cast di “House of The Dragon”

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