House of the Dragon | il terzo capitolo della saga dei Targaryen inaugura il Taormina Film Festival

Da 2anews.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il terzo episodio di House of the Dragon sarà proiettato al Taormina Film Festival il 10 giugno, aprendo la manifestazione. Quattro attori del cast saliranno sul palco per presentare l’episodio, prima dell’uscita ufficiale previsto per il 22 giugno. La proiezione si terrà in un teatro all'aperto, con pubblico e stampa presenti. La stagione successiva si focalizza sulle vicende della famiglia Targaryen.

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La terza stagione di House of the Dragon apre il Taormina Film Festival il 10 giugno con quattro star del cast sul palco, prima dell’uscita ufficiale del 22 giugno. Il prestigioso appuntamento cinematografico siciliano si prepara a ospitare uno dei debutti televisivi più attesi della stagione estiva a livello globale. La terza stagione diHouse of the Dragon, la celeberrima serie fantasy targataHBOe spin-off dell’universo diGame of Thrones, farà il suo trionfale debutto sul grande schermo nella splendida cornice delTeatro Antico. L’evento speciale sancisce il legame sempre più stretto tra le grandi produzioni internazionali dello streaming e i festival storici del nostro Paese, offrendo agli appassionati un’anteprima assoluta ad altissimo impatto visivo. 🔗 Leggi su 2anews.it

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