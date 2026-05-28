House of the Dragon 3 debutterà in anteprima al Taormina Film Festival
Il 10 giugno sarà la serie tratta dal romanzo di George R.R. Martin ad aprire la 72ª edizione del festival cinematografico italiano. Il 10 giugno prenderà il via il 72° Taormina Film Festival con un'anteprima davvero spettacolare: gli spettatori potranno infatti assistere al primo episodio della stagione 3 della serie House of the Dragon. Lo show targato HBO Original arriverà successivamente il 22 giugno sugli schermi di Sky, e in streaming su NOW, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti. L'anteprima a Taormina Il progetto prequel del cult Il trono di spade ritornerà quindi con un terzo capitolo che si preannuncia ricco d'azione e scontri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Biggest War Come! | House Of The Dragon Season 3 New Trailer Review
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