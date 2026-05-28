House of the Dragon 3 debutterà in anteprima al Taormina Film Festival

Da movieplayer.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 10 giugno sarà la serie tratta dal romanzo di George R.R. Martin ad aprire la 72ª edizione del festival cinematografico italiano. Il 10 giugno prenderà il via il 72° Taormina Film Festival con un'anteprima davvero spettacolare: gli spettatori potranno infatti assistere al primo episodio della stagione 3 della serie House of the Dragon. Lo show targato HBO Original arriverà successivamente il 22 giugno sugli schermi di Sky, e in streaming su NOW, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti. L'anteprima a Taormina Il progetto prequel del cult Il trono di spade ritornerà quindi con un terzo capitolo che si preannuncia ricco d'azione e scontri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Biggest War Come! | House Of The Dragon Season 3 New Trailer Review

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