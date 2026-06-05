L’opposizione ha messo in dubbio la motivazione dell’assegnazione della Turrita d’Oro al sindaco di New York, chiedendo quali siano i meriti di Mamdani. Nel frattempo, la città italiana ha conferito riconoscimenti a diversi sindaci locali, tra cui anche il loro impegno e il lavoro svolto. La premiazione ha coinvolto figure di rilievo a livello nazionale e internazionale, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione o sui motivi delle contestazioni.

Una Turrita d’Oro per Zohran Mamdani. Bologna premia anche tanti altri sindaci italiani, omaggiando il loro impegno e il loro lavoro. Ma il riconoscimento per il primo cittadino di New York non va giù all’opposizione, nonostante gli applausi dei presenti in piazza Maggiore. Così scoppia la polemica, ancora prima dell’apertura serale del Portici Festival, dove Matteo Lepore, affiancato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, annuncia l’onorificenza per Mamdani. E il sindaco statunitense, in carica da poco più di sei mesi, ringrazia con un videomessaggio: "Avrei voluto essere con voi per ritirare questo premio che è importante perché arriva da... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turrita d’oro al sindaco di New York. L’opposizione guasta la festa: "Quali sono i meriti di Mamdani?"

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La Turrita doro a Zohran Mamdani

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