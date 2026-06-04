Lepore senza vergogna Bologna premia il sindaco di Ny Mamdani FdI | Per quali meriti? Essere musulmano e socialista?

Notizia in breve

Il sindaco di Bologna ha conferito la Turrita d’Oro al sindaco di New York, suscitando reazioni. Il partito di centrodestra ha criticato la scelta, chiedendosi con quali meriti sia stato premiato, sottolineando presunti legami con l’islamismo e il socialismo. La decisione ha diviso l’opinione pubblica, con alcuni che la considerano un gesto di amicizia internazionale e altri che la giudicano incomprensibile. La cerimonia si è svolta senza ulteriori dettagli sui motivi ufficiali dell’onorificenza.