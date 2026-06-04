Lepore senza vergogna Bologna premia il sindaco di Ny Mamdani FdI | Per quali meriti? Essere musulmano e socialista?
Il sindaco di Bologna ha conferito la Turrita d’Oro al sindaco di New York, suscitando reazioni. Il partito di centrodestra ha criticato la scelta, chiedendosi con quali meriti sia stato premiato, sottolineando presunti legami con l’islamismo e il socialismo. La decisione ha diviso l’opinione pubblica, con alcuni che la considerano un gesto di amicizia internazionale e altri che la giudicano incomprensibile. La cerimonia si è svolta senza ulteriori dettagli sui motivi ufficiali dell’onorificenza.
Corrispondenze d’amorosi sensi? Provincialismo progressista? Mania esterofila? “Incomprensibile la scelta de l sindaco Lepore di conferire la Turrita d’Oro al sindaco di New York Zohran Mamdani. Non si comprende quali legami possano esserci tra il primo cittadino d’Oltreoceano e la nostra Bologna”. Così in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia commentando l’ultimo fuor d’opera del primo cittadino dem. Lepore premia il sindaco di New York Mamdani. ”Lepore continua a conferire onorificenze a persone che poco o nulla c’entrano o hanno donato alla nostra Città mentre la sua maggioranza ha negato pochi giorni fa la proposta di Fratelli d’Italia di conferire il Nettuno d’Oro a Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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