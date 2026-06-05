Pesaro ha annunciato la creazione di una Dmo, un'agenzia dedicata alla promozione del turismo e della cultura. Il progetto prevede una gestione coordinata tra enti pubblici e privati, con l’obiettivo di valorizzare l’offerta locale. Il responsabile ha spiegato che si tratta di una regia unica per migliorare la promozione della città. L’iniziativa mira a rendere più efficace la promozione turistica e culturale di Pesaro.

Per una promozione più efficace dell’offerta turistica della nostra città, Pesaro si prepara all’istituzione di una Destination management organization (Dmo), cioè l’individuazione di un soggetto o un ente capace di coordinare le varie realtà interessate nello sviluppo turistico del nostro territorio. Ad annunciarlo è il vicesindaco Daniele Vimini, che presenta il percorso avviato dall’amministrazione individuato con un atto di indirizzo siglato dalla giunta: "La Dmo – dice - è lo strumento che permetterà al territorio di presentarsi al turismo come destinazione organizzata, coordinando in modo stabile promozione, servizi e offerta culturale. Sarà utile per rafforzare il coordinamento tra politiche culturali e turistiche e aumentare la capacità attrattiva del territorio, così come indicato dalle linee guida nazionali e regionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turismo e cultura. Pesaro lancia la Dmo. Vimini: "Una regia unica tra pubblico e privato"

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