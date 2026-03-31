Dopo un incontro tra enti pubblici e rappresentanti del settore privato, 51 soggetti hanno deciso di aderire al Comitato promotore dedicato alla Dmo turismo. L’obiettivo dichiarato è quello di sostenere il rilancio del settore turistico attraverso iniziative congiunte. La creazione di questo comitato nasce dalla volontà di coordinare le azioni tra le diverse realtà coinvolte, con l’intento di favorire una ripresa più efficace.

Sono 51 i soggetti che hanno aderito al Comitato promotore per la Dmo Situs (Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile) e oltre 100 al patto di destinazione per un partenariato che interviene per la gestione dell’offerta turistica sul territorio provinciale: ai 150 attori che hanno espresso la propria volontà di aderire alla nuova opzione che la Regione Campania ha inteso promuovere con una legge in materia di turismo (DMO sta per: Destination Mangement Organization), potrebbero però aggiungersene altri in quanto resta aperta la porta a chiunque intenda far parte di questo percorso. Questi i dati salienti emersi durante un incontro svoltosi... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Dmo turismo: unità d’intenti tra pubblico e privato per il rilancio del settore

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