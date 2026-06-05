Turismo di primavera | Meglio del previsto Più presenze ma minore spesa
Durante la primavera, il turismo nella provincia di Siena ha registrato un numero di presenze superiore alle aspettative, anche se la spesa media dei visitatori è risultata inferiore rispetto agli anni precedenti. I dati indicano un aumento delle presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre i ricavi generati dai turisti sono rimasti più bassi. La situazione continua a mostrare una certa variabilità, con variazioni nelle abitudini di spesa e nelle preferenze dei visitatori.
La primavera del turismo senese? Meglio del previsto, e la variabilità è sempre più la regola. Emerge questo dalla ricognizione condotta da Confesercenti Siena tra i gruppi di contatto delle varie categorie di imprese associate del settore: 7 operatori su 10 valutano bene o molto bene l’andamento degli ultimi due mesi, dopo una Pasqua che già aveva soddisfatto il 65 per cento di loro. Consensi maggiori soprattutto a Montepulciano, in Valdelsa e a Siena capoluogo: per categorie, pubblici esercizi e guide turistiche riportano le valutazioni più brillanti. "Una situazione reale probabilmente migliore di quello che si era ipotizzata – sintetizza Filippo Grassi, presidente provinciale Assoturismo –, con presenze superiori alle attese che si registrano in particolare sul fronte del turismo domestico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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