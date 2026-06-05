Durante la primavera, il turismo nella provincia di Siena ha registrato un numero di presenze superiore alle aspettative, anche se la spesa media dei visitatori è risultata inferiore rispetto agli anni precedenti. I dati indicano un aumento delle presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre i ricavi generati dai turisti sono rimasti più bassi. La situazione continua a mostrare una certa variabilità, con variazioni nelle abitudini di spesa e nelle preferenze dei visitatori.

La primavera del turismo senese? Meglio del previsto, e la variabilità è sempre più la regola. Emerge questo dalla ricognizione condotta da Confesercenti Siena tra i gruppi di contatto delle varie categorie di imprese associate del settore: 7 operatori su 10 valutano bene o molto bene l’andamento degli ultimi due mesi, dopo una Pasqua che già aveva soddisfatto il 65 per cento di loro. Consensi maggiori soprattutto a Montepulciano, in Valdelsa e a Siena capoluogo: per categorie, pubblici esercizi e guide turistiche riportano le valutazioni più brillanti. "Una situazione reale probabilmente migliore di quello che si era ipotizzata – sintetizza Filippo Grassi, presidente provinciale Assoturismo –, con presenze superiori alle attese che si registrano in particolare sul fronte del turismo domestico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo di primavera: "Meglio del previsto. Più presenze ma minore spesa"

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