Giulio Pellizzari ha affrontato la cronometro del Giro d’Italia 2026 con una prestazione che ha superato le aspettative. Sebbene non sia riuscito a raggiungere il podio, i tempi registrati indicano un miglioramento rispetto alle tappe precedenti. La gara si è svolta in un percorso pianeggiante e si sono registrati diversi cambiamenti nelle posizioni di classifica. Le aspettative di una prestazione negativa sembrano essere state rassicurate, e ora si attende il proseguimento della competizione.

Si temeva che l’unica cronometro individuale del Giro d’Italia 2026 potesse seriamente mandare in crisi Giulio Pellizzari, considerando i problemi di stomaco riscontrati domenica pomeriggio in occasione della salita di Corno alle Scale e il lunghissimo cronometraggio (43 km totalmente pianeggiante da Viareggio a Massa). Su un percorso decisamente tecnico e ideale agli specialisti, dove erano fondamentali la posizione in bicicletta e la capacità di isolarsi per tre quarti d’ora, il 22enne marchigiano è riuscito a difendersi in maniera egregia e a superare uno scoglio decisamente impervio. Probabilmente la crisi accusata nel fine settimana è... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari si difende meglio del previsto: podio lontano, ma il peggio sembra passato

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