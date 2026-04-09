L’allarme del turismo Boom di presenze in provincia ma sale il lavoro povero

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della bella stagione, la provincia registra un aumento significativo delle presenze turistiche, portando a un incremento delle attività nel settore. Tuttavia, parallelamente, si osserva un aumento del lavoro considerato povero, con molte persone impiegate in contratti temporanei e retribuzioni basse. La situazione ha portato a un cambiamento nel mercato del lavoro locale, che si presenta più dinamico ma anche più precario.

Con l’arrivo della bella stagione, il mercato del lavoro si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia. L’allarme è di Antonella Ghilardi, segretaria provinciale Filcams Cgil, la quale punta l’indice su tutti i settori. "Non è più solo il settore turistico-alberghiero a sguainare le offerte per accaparrarsi personale, la sfida si fa serrata anche nella grande distribuzione e nel commercio. Se hotel, stabilimenti balneari e ristoranti cercano chef, camerieri e addetti all’accoglienza, i colossi del retail e i punti vendita nelle località di villeggiatura potenziano i turni per far fronte all’aumento dei flussi. Questa sovrapposizione crea un corto circuito: entrambi i settori attingono allo stesso serbatoio di manodopera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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