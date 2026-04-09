Con l’arrivo della bella stagione, la provincia registra un aumento significativo delle presenze turistiche, portando a un incremento delle attività nel settore. Tuttavia, parallelamente, si osserva un aumento del lavoro considerato povero, con molte persone impiegate in contratti temporanei e retribuzioni basse. La situazione ha portato a un cambiamento nel mercato del lavoro locale, che si presenta più dinamico ma anche più precario.

Con l’arrivo della bella stagione, il mercato del lavoro si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia. L’allarme è di Antonella Ghilardi, segretaria provinciale Filcams Cgil, la quale punta l’indice su tutti i settori. "Non è più solo il settore turistico-alberghiero a sguainare le offerte per accaparrarsi personale, la sfida si fa serrata anche nella grande distribuzione e nel commercio. Se hotel, stabilimenti balneari e ristoranti cercano chef, camerieri e addetti all’accoglienza, i colossi del retail e i punti vendita nelle località di villeggiatura potenziano i turni per far fronte all’aumento dei flussi. Questa sovrapposizione crea un corto circuito: entrambi i settori attingono allo stesso serbatoio di manodopera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’allarme del turismo. Boom di presenze in provincia ma sale il lavoro povero

Provincia di Frosinone, l'allarme della FP CGIL: "Basta al part-time strutturale, il lavoro pubblico sta diventando lavoro povero"Il sindacato denuncia la situazione dei dipendenti impiegati a 18 ore settimanali con stipendi tra gli 800 e i 1000 euro La FP CGIL Frosinone Latina...

Leggi anche: Toscana, Ires: più occupazione ma lavoro povero. Crollano investimenti, boom di cassa integrazione

Temi più discussi: L’allarme del turismo. Boom di presenze in provincia ma sale il lavoro povero; Pasqua e guerra: boom di turisti, ma l’allarme carburante fa tremare l’estate; Il turismo lento diventa business con il boom del Cammino di Oropa; Turismo, l’allarme della Regione: Rischi per l’estate legati alla crisi energetica.

L’allarme del turismo. Boom di presenze in provincia ma sale il lavoro poveroGhilardi della Filcams Cgil sottolinea la mancanza di manovalanza stagionale Irregolarità nei contratti e salari frai più bassi d’Italia allontanano i giovani. Manca una visione che considera il sett ... msn.com

Val d’Orcia presa d’assalto a Pasqua: il turismo selvaggio riaccende l’allarme sicurezzaPasqua da tutto esaurito o quasi in Val d’Orcia, complice il bel tempo e un 2026 che ha spinto molti italiani a restare entro i confini nazionali. Un afflusso record che, se da un lato rappresenta oss ... radiosienatv.it

Radio Cina Internazionale. . Cina, boom dell’economia primaverile Durante la Festa di Qingming 2026, gli spostamenti interregionali in tutta la Cina sono stimati in oltre 845 milioni e 378mila, con una crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno prece - facebook.com facebook

Boom di nascite a Pasqua e Pasquetta: 23 nuovi nati al #Policlinico x.com