Turismo cultura e territorio | dalla Regione Campania 10 milioni di euro per i percorsi turistici 2026-2027
La Regione Campania ha stanziato 10 milioni di euro per finanziare percorsi turistici integrati tra diversi Comuni, coprendo il periodo 2026-2027. L'obiettivo è promuovere iniziative che valorizzino il patrimonio culturale e territoriale della regione, coinvolgendo più amministrazioni locali. La somma sarà destinata a progetti di sviluppo turistico che favoriscano l’attrattività e la collaborazione tra le comunità. La decisione fa parte di un intervento più ampio per sostenere il settore turistico regionale.
Turismo, dalla Regione Campania 10 milioni di euro per i percorsi integrati tra Comuni. La Regione Campania investe ancora una volta sul turismo come leva strategica di sviluppo economico, culturale e sociale dei territori. Con la pubblicazione dell’Avviso pubblico “ Le Stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027?, viene avviato un importante programma di finanziamento destinato alla realizzazione di percorsi turistici di carattere culturale, naturalistico ed enogastronomico, con una dotazione complessiva di ben 10 milioni di euro. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il turismo rappresenta non soltanto un’opportunità economica, ma anche uno strumento capace di valorizzare l’identità dei territori, promuovere la cultura locale e rafforzare il senso di appartenenza delle comunità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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