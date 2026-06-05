Turismo cultura e territorio | dalla Regione Campania 10 milioni di euro per i percorsi turistici 2026-2027

Notizia in breve

La Regione Campania ha stanziato 10 milioni di euro per finanziare percorsi turistici integrati tra diversi Comuni, coprendo il periodo 2026-2027. L'obiettivo è promuovere iniziative che valorizzino il patrimonio culturale e territoriale della regione, coinvolgendo più amministrazioni locali. La somma sarà destinata a progetti di sviluppo turistico che favoriscano l’attrattività e la collaborazione tra le comunità. La decisione fa parte di un intervento più ampio per sostenere il settore turistico regionale.