Turismo ecosostenibile in Puglia | 2 milioni di euro dalla Regione per ciclovie e percorsi green

La Regione ha stanziato due milioni di euro per sviluppare infrastrutture dedicate al turismo sostenibile in Puglia, con particolare attenzione a ciclovie e percorsi green. Questi interventi prevedono la realizzazione di nuove piste ciclabili e percorsi pedonali, dotati di sistemi di sicurezza e strutture moderne, per facilitare la mobilità lenta e rispettosa dell’ambiente. L’obiettivo è promuovere un modo di scoprire il territorio che favorisca l’interconnessione tra le diverse aree della regione.

Una Puglia sempre più interconnessa, dove il paesaggio si scopre a colpi di pedale o a piedi, lungo percorsi messi in sicurezza e infrastrutture moderne. È questo l’obiettivo del nuovo avviso pubblico della Regione, finalizzato all’acquisizione di proposte progettuali per la mobilità sostenibile.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Turismo, transizione green delle Pmi: sfida europea da 6,9 milioni di euroÈ aperto il bando Supporting sustainable competitiveness of tourism SME, finanziato nell’ambito del Single Market Programme, con l’obiettivo di... Leggi anche: Un nuovo nido comunale. Struttura ecosostenibile. Pronti 2 milioni di euro Approfondimenti e contenuti TARACE TURISMO Mobilità sostenibile e turismo, la Regione Puglia pubblica l’avviso. Starace: Turismo accessibile tutto l’anno grazie alle infrastrutturePer il triennio 2026-2028, la Regione Puglia potrà contare su risorse FUNT pari a circa 2,1 milioni di euro complessivi ... statoquotidiano.it PROGETTO Il Gargano fa Rete: nasce il collettivo delle Guide Professioniste per il futuro del PromontorioL'ambizione è chiara: garantire standard elevati di qualità e promuovere il Gargano come destinazione outdoor di livello internazionale. statoquotidiano.it