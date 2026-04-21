Sport dalla Regione 2,5 milioni di euro per 108 iniziative sul territorio campano

La Regione Campania ha approvato il finanziamento di 108 iniziative sportive sul territorio, destinando un totale di 2,5 milioni di euro. Questi eventi riguardano diverse discipline e si svolgeranno in varie zone della regione. La ripartizione dei fondi mira a sostenere manifestazioni e attività sportive locali, coinvolgendo diverse comunità e promuovendo il settore sportivo a livello territoriale.

Sono 108 gli eventi sportivi ammessi al finanziamento della Regione Campania per un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro sull’intero territorio.Lo comunica l’assessora regionale allo Sport, Fiorella Zabatta, alla luce della conclusione dell’istruttoria da parte dell’Agenzia Regionale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sport, dalla Regione 122 milioni di euro tra il 2025 e 2026 Autonomie locali, dalla Regione 108 milioni per Città metropolitane e Liberi consorziAssegnati 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali della Sicilia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Avviso GRANDI EVENTI SPORTIVI - PUGLIA2026; Bonus sport da 500 euro nel Lazio: requisiti ISEE e come ottenere il voucher per i figli; Via a bando per manifestazioni sportive luglio 2026 settembre 2027; Cinema, al via il bando 2026 da 1,25 milioni. L’assessora Portas: Più risorse per il settore e anticipo dei tempi. Regione Lazio: investimenti record per lo sport, 122 milioni di euro tra 2025 e il 2026La Regione Lazio scommette sullo sport. Una scelta politica chiara che si traduce in numeri senza precedenti per il biennio 2025-26: oltre 122 milioni di euro ... ilmessaggero.it Sanità, dalla Regione Lazio oltre 2,8 milioni di euro per la Asl di Latina«Sono particolarmente soddisfatta per l’approvazione nella giunta regionale di oggi di un importante programma di investimenti in sanità grazie al quale destiniamo complessivamente oltre 153 milioni d ... latinaquotidiano.it Telesveva. . SERIE D | Fenomeno Garnica pronto per la C: "Prima però devo portare il Nardò ai playoff" #nardò #garnica #sport facebook 21/4/26.NOTES(SC).Scuola,gita e sport sono un diritto,ma non per tutti Oltre 1.300 segnalazioni nel 2025,quasi tutte legate all’inclusione scolastica:1ªRelazione annuale dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità presentata in Parla x.com