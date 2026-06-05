Per tre giorni, gli studenti dell’Università Bilgi hanno ripreso il controllo degli spazi universitari, cantando “Bella Ciao” come avvenuto a Gezi Park. Oltre 20.000 studenti hanno partecipato alla protesta, che ha coinvolto le facoltà e i cortili dell’ateneo. La mobilitazione si è svolta in un clima di tensione, con studenti che hanno occupato i loro ambienti accademici e manifestato contro le restrizioni e le pressioni crescenti nel paese.

Per oltre 20.000 studenti dell’Università Bilgi, le ansie della giovane età adulta si sono sommate, da un giorno all’altro, all’incertezza della vita in un paese sempre più autoritario. Con una sola firma, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha chiuso, tramite decreto presidenziale, una delle università private più importanti del paese. I dipendenti dell’università non avrebbero ricevuto l’ultimo stipendio, gli studenti sarebbero stati automaticamente trasferiti all’Università Mimar Sinan, che non offriva molti dei loro corsi di laurea, e non era chiaro se gli studenti all’ultimo anno sarebbero effettivamente riusciti a laurearsi. In un paese già segnato da disoccupazione di massa e turbolenze politiche, si è trattato dell’ennesima intrusione nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Turchia, i 3 giorni di Bilgi: gli studenti hanno riconquistato la loro università. “Cantando Bella Ciao come a Gezi Park”

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