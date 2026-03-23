Referendum vince il No | a Napoli i magistrati festeggiano cantando ' Bella ciao'

Una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario e considerati i risultati che danno la vittoria del No, hanno brindato e cantato 'Bella ciao' nella saletta dell'Anm del tribunale di Napoli Tra i presenti ci sarebbero anche il pg presso la Corte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Nei giorni del Referendum, il Comune mette a disposizione un servizio gratuito di trasporto assistito per accompagnare ai seggi gli elettori impossibilitati o con grave riduzione della capacità di deambulazione autonoma. Info: comune.torino.it/schede-inf x.com