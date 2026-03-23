Si canta ‘Bella ciao’ nella saletta dell’Anm del tribunale di Napoli dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario. Stanno arrivando bottiglie di champagne per brindare. Tra i presenti il pg presso la Corte d’Appello Aldo Policastro, in prima linea nella battaglia per il NO. Il procuratore Nicola Gratteri è invece nel suo ufficio, al lavoro da stamattina. ANSA Migranti, fermo e verbali annullati per Sea Eye. E lo Stato deve rimborsarla Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Referendum, Napoli: magistrati brindano cantando ‘Bella ciao’

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