Uno studio presentato al congresso dell'American Society of Clinical dimostra che l’uso di apalutamide, prima e dopo l’intervento, riduce del 20% il rischio di metastasi nei pazienti con tumore alla prostata. I ricercatori hanno analizzato un gruppo di pazienti trattati con il farmaco in diverse fasi della terapia, osservando una diminuzione significativa delle metastasi rispetto a chi non ha ricevuto il trattamento.

Roma, 5 giu. (Adnkronos Salute) - Presentati al congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology (Asco) 2026 i risultati finali dello studio Proteus di fase 3, i quali hanno mostrato che il trattamento con apalutamide, inibitore del recettore degli androgeni sviluppato da Johnson & Johnson, associato alla terapia di deprivazione androgenica (Adt), somministrato per sei mesi prima e dopo l'intervento chirurgico per il tumore della prostata, porta a un miglioramento significativo dei principali esiti clinici a breve e lungo termine, rispetto al placebo associato ad Adt, nei pazienti con malattia localizzata ad alto rischio o localmente avanzata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumore alla prostata, studio: "Apalutamide prima e dopo intervento riduce rischio metastasi del 20%"

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Optimal Management of Patients Presenting with Locally Advanced Prostate Cancer in 2025

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