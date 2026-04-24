Netanyahu ha subìto un intervento per tumore alla prostata

L'ufficio del primo ministro israeliano ha annunciato che Netanyahu ha subito un intervento chirurgico per un tumore alla prostata. Il procedimento si è svolto con successo e l’interessato si trova in fase di recupero. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla diagnosi o sulla prognosi, ma si conferma che l’operazione è stata eseguita senza complicazioni. Il primo ministro rimarrà in congedo durante il periodo di recupero.

TEL AVIV, 24 APR – L’ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha pubblicato oggi il rapporto annuale sullo stato di salute del premier, rivelando che due mesi e mezzo fa si è sottoposto a radioterapia per un tumore precoce alla prostata. Questo dopo che, il 29 dicembre 2024, Netanyahu aveva subito un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica benigna. ”Ho chiesto di posticiparne la pubblicazione del rapporto annuale di salute di due mesi per evitare che venisse diffuso nel pieno della guerra, per impedire al regime terroristico iraniano di diffondere ulteriore falsa propaganda contro Israele”, ha scritto Netanyahu in un post su X.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Netanyahu ha subìto un intervento per tumore alla prostata Netanyahu guarito da un tumore alla prostata: «Ho sconfitto anche questo, grazie a Dio sto bene» Notizie correlate Netanyahu rivela di aver subito un intervento per tumore precoce alla prostataTEL AVIV, 24 APR - L'ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha pubblicato oggi il rapporto annuale sullo stato di salute del... Netanyahu rivela di aver subito un intervento per un tumore alla prostata. “Ho sconfitto anche questo”Tel Aviv, 24 aprile 2026 – Netanyahu ha rivelato di aver subito un intervento per un tumore precoce alla prostata. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Trump ha perso il controllo - Pierre Haski; Il cessate il fuoco in Libano è una sconfitta per Netanyahu; Andiamo a Islamabad | La tregua tra Israele e Libano è già entrata in vigore; Beirut non è quella del 1983, perché Netanyahu ha dovuto accettare la tregua. Netanyahu operato per un tumore alla prostata: «Perché non l’ho detto prima? Per non dare vantaggi all’Iran»Il premier israeliano svela di aver subito nei mesi scorsi un intervento per rimuovere un tumore maligno «di meno di un centimetro» L'articolo Netanyahu operato per un tumore alla prostata: «Perché no ... msn.com Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha reso noto di essere guarito da un tumore alla prostata: "Grazie a Dio, ho sconfitto anche questo". Netanyahu ha raccontato di essere stato operato per una prostatite benigna un anno e mezzo fa. Ma "all'ultimo contr - facebook.com facebook Benjamin Netanyahu ha detto di essere stato curato per rimuovere un tumore alla prostata x.com