Tumore alla prostata | trovato un mix di farmaci e terapie che riduce il rischio di morte
Recenti studi hanno individuato un insieme di farmaci e terapie che, combinati, sembrano ridurre il rischio di decesso nei pazienti con tumore alla prostata. I ricercatori hanno analizzato vari approcci terapeutici e hanno riscontrato che questa combinazione può rallentare la progressione della malattia. I risultati sono stati presentati in due studi distinti, che approfondiscono le modalità di intervento e gli effetti osservati sui pazienti.
Il tumore alla prostata è il più diffuso tra gli uomini in Italia, con oltre 40mila nuove diagnosi ogni anno secondo i dati più recenti del rapporto AIOM-AIRTUM. Nella maggior parte dei casi la sopravvivenza è molto alta (91% a 5 anni dalla diagnosi) ma il cancro può diventare molto più pericoloso quando diventa metastatico e si diffonde ad altri organi: per fronteggiare queste forme più avanzate della malattia diventa fondamentale trovare trattamenti sempre più efficaci ma anche meglio tollerati dai pazienti. In questo contesto arriva una novità importante: l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità del darolutamide, un farmaco orale di nuova generazione da utilizzare insieme alla terapia ormonale nei pazienti con tumore della prostata metastatico sensibile agli ormoni.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tumore della prostata metastatico e la terapia target in fase precoce: lo studio Amplitude
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