Tumore alla prostata | trovato un mix di farmaci e terapie che riduce il rischio di morte

Recenti studi hanno individuato un insieme di farmaci e terapie che, combinati, sembrano ridurre il rischio di decesso nei pazienti con tumore alla prostata. I ricercatori hanno analizzato vari approcci terapeutici e hanno riscontrato che questa combinazione può rallentare la progressione della malattia. I risultati sono stati presentati in due studi distinti, che approfondiscono le modalità di intervento e gli effetti osservati sui pazienti.

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