Al centro oncologico Pascale si utilizza una radioterapia per il tumore al seno che è più mirata e meno invasiva rispetto alle tecniche precedenti. Questa metodologia permette di ridurre significativamente i tempi di trattamento. La nuova tecnologia consente di concentrare l’energia sui tessuti interessati, limitando l’esposizione ai tessuti sani circostanti. Non sono stati forniti dettagli sulla durata o sui risultati clinici della terapia.

Una radioterapia più precisa, meno invasiva e capace di ridurre drasticamente i tempi di cura per il tumore al seno. È la promessa di GammaPod, la nuova tecnologia entrata in funzione all’ Istituto Pascale di Napoli, tra i primi centri europei ad adottarla. La tecnologia per il tumore al seno. Il programma clinico è partito lo scorso febbraio con il trattamento della prima paziente e segna un ulteriore passo avanti nella personalizzazione delle cure oncologiche. Grazie all’introduzione della piattaforma il Pascale è entrato a far parte del Consorzio clinico internazionale GammaPod, una rete di centri impegnati nello sviluppo di nuove strategie terapeutiche per il tumore della mammella. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tumore al seno, al Pascale la radioterapia è sempre meno invasiva

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